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7:54, 4 ноября 2024 года В Орле сегодня пройдет общегородской крестный ход Он приурочен к празднованию дня Казанской иконы Божией Матери.



Фото: архив "Вестей"

4 ноября 2024 в Орле пройдет общегородской крестный ход. Он состоится в честь празднования дня явления Казанской иконы Божией Матери.



Традиционное празднование начнется с Божественной литургии, которую возглавит Владыка Тихон в сослужении духовенства Орловской епархии в Гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Начало Архиерейского богослужения в 9:00, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Крестный ход начнется в 11:30 от сквера воинов-интернационалистов, в 12:00 перед Казанской иконой состоится молебен и лития о воинах защитниках Отечества.



Напоминаем водителям, что из-за празднования будет ограничено движение по ряду улиц.











Ольга СУПОНЕВА





