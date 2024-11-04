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7:56, 4 ноября 2024 года

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2024: народные приметы

Какие есть традиции по народному и православному календарю.

Фото: архив "Вестей"

День явления Казанской иконы Божией Матери празднуется 4 ноября 2024 и по православному, и по народному календарю. Какие есть традиции, связанные с праздником, для чего подходящим является день, а чего делать нельзя, в какие приметы о погоде верили на Руси? Рассказываем.

Православные верующие кланяются Казанской иконе Божией Матери. Это одна из самых почитаемых икон русской церкви, считающаяся чудотворной. С давних времен праздник Казанской считается очень важным. На Руси хорошей приметой считалось жениться в этот день, считалось, что такой союз будет счастливым. Наши предки верили, что с этой поры заканчивается осень и приходи настоящая зима.

Согласно народному календарю, день не подходит для дел по дому, для злости и обид, ремонта, конфликтов, а также для путешествий. Все это грозит обернуться неудачами. 

Приметы о погоде есть такие. Идет дождь - скоро придет зима. Солнечный ясный день сулит мороз, а сухая погода говорит о неурожае хлеба на будущий год. Ветер с юга обещает принести снегопад. 






Ольга СУПОНЕВА
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