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16:21, 2 ноября 2024 года Андрей Клычков вручил орловцам государственные награды Торжественная церемония состоялась в канун Дня народного единства.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков вручил государственные награды жителям Орловской области. Церемония награждения состоялась в канун Дня народного единства в стенах администрации региона.



Обращаясь к участникам мероприятия, Клычков отметил, что в современной истории России День народного единства отмечается уже в 19-й раз.



- По доброй традиции в канун государственного праздника мы чествуем орловчан – тех, кто своим честным трудом, служением интересам государства и народа добился высоких производственных показателей и заслуженного общественного признания. Сегодня мы наградим представителей различных сфер: промышленности, транспорта и потребительской кооперации, образования, культуры и спорта, экологии, государственного и муниципального управления, профсоюзов, ветеранов и молодежи, - сказал глава региона.



В ходе церемонии Андрей Клычков вручил государственные и региональные награды 32 жителям Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.







Сергей Мерцалов





