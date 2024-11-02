Андрей Клычков вручил орловцам государственные награды

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16:21, 2 ноября 2024 года
Андрей Клычков вручил орловцам государственные наградыТоржественная церемония состоялась в канун Дня народного единства.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Андрей Клычков вручил государственные награды жителям Орловской области. Церемония награждения состоялась в канун Дня народного единства в стенах администрации региона.
Обращаясь к участникам мероприятия, Клычков отметил, что в современной истории России День народного единства отмечается уже в 19-й раз.
- По доброй традиции в канун государственного праздника мы чествуем орловчан – тех, кто своим честным трудом, служением интересам государства и народа добился высоких производственных показателей и заслуженного общественного признания. Сегодня мы наградим представителей различных сфер: промышленности, транспорта и потребительской кооперации, образования, культуры и спорта, экологии, государственного и муниципального управления, профсоюзов, ветеранов и молодежи, - сказал глава региона.
В ходе церемонии Андрей Клычков вручил государственные и региональные награды 32 жителям Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Мерцалов