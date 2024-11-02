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15:29, 2 ноября 2024 года

Первые зрители увидели фильм о работе орловских поисковиков на Халхин-Голе

В мае 2024-го года волонтеры побывали в экспедиции в Монголии.



В мае 2024-го года орловские поисковики побывали в экспедиции в Монголии, где в окрестностях Халхин-Гола нашли останки 27-ми советских солдат. Также волонтеры посадили 16 берез на горе Зайсан – в честь 16-ти девушек-монголок, которые ушли добровольцами на войну в 1939-м году.

О боях в районе этой монгольской реки снят фильм. В Орле состоялся его предпремьерный показ. За бои на Халхин-Голе трое орловцев удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них — посмертно. Это Кожухов Василий Николаевич, уроженец деревни Мелынь Мценского района. Поисковики ведут работу по поиску его останков.

85 лет назад на Халхин-Голе была разгромлена японская армия. На сегодняшний день более двух тысяч бойцов Красной армии все еще числятся пропавшими без вести.


Анастасия Миносьян
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