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7:24, 2 ноября 2024 года Артемьев день 2 ноября 2024: народные приметы Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня и что сулит погода.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 2 ноября 2024 - Артемьев день. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, для каких дел день подходит и о чем говорит погода? Рассказываем.



Праздник назван в честь Артемия Антиохийского, которого вспоминает православная церковь. Он был военачальником, военные считают святого своим покровителем. На Руси было принято молиться в день Артемия о том, чтобы он избавил от внезапной смерти. Молятся ему и о здоровье военнослужащих.



По традиции, в Артемьев день не принято ругаться, жаловаться на жизнь. День не подходящий для любовных дел, в том числе свадеб, для новых начинаний. Также сегодня не время для шумных гулянок: они могут навлечь неприятности.



Крестьяне в этот день квасили капусту. Сегодня это тоже подходящее время для приготовления витаминной закуски, а еще других блюд с капустой: щей или пирогов. Также сегодня хорошее время для того, чтобы прекратить конфликты и ссоры и помириться.



Есть приметы о погоде. Так, если 2 ноября она хорошая, то зима будет суровой. Сильный ветер говорит о том, что погода испортится, а еще считается, что каким Артемьев день был, то такой и погода в начале апреля будет. Иней на деревьях предвещает плохой урожай хлеба, а проснувшиеся насекомые - короткую и теплую зиму.





Ольга СУПОНЕВА





