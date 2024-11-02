суббота 2.11.2024 12:01:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:24, 2 ноября 2024 года

Артемьев день 2 ноября 2024: народные приметы

Какие есть традиции, чего нельзя делать сегодня и что сулит погода.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 2 ноября 2024 - Артемьев день. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, для каких дел день подходит и о чем говорит погода? Рассказываем.

Праздник назван в честь Артемия Антиохийского, которого вспоминает православная церковь. Он был военачальником, военные считают святого своим покровителем. На Руси было принято молиться в день Артемия о том, чтобы он избавил от внезапной смерти. Молятся ему и о здоровье военнослужащих.

По традиции, в Артемьев день не принято ругаться, жаловаться на жизнь. День не подходящий для любовных дел, в том числе свадеб, для новых начинаний. Также сегодня не время для шумных гулянок: они могут навлечь неприятности. 

Крестьяне в этот день квасили капусту. Сегодня это тоже подходящее время для приготовления витаминной закуски, а еще других блюд с капустой: щей или пирогов. Также сегодня хорошее время для того, чтобы прекратить конфликты и ссоры и помириться. 

Есть приметы о погоде. Так, если 2 ноября она хорошая, то зима будет суровой. Сильный ветер говорит о том, что погода испортится, а еще считается, что каким Артемьев день был, то такой и погода в начале апреля будет. Иней на деревьях предвещает плохой урожай хлеба, а проснувшиеся насекомые - короткую и теплую зиму.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.