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18:55, 2 ноября 2024 года Орловцы смогут без документов подтвердить статус участника СВО Справку можно получить через Госуслуги или в МФЦ.





Участники специальной военной операции из Орловской области смогут без документов подтвердить статус участника СВО. Система подтверждения запущена во всех регионах страны с 1 ноября.

– Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде, – сообщили в Минобороны РФ. Ранее участники спецоперации должны были оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект. Теперь справку можно получить в любом МФЦ страны, а также в военкоматах.



Также с 1 ноября определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО. Заказать справку можно через портал Госуслуг и получить ее электронно. Сделать это может как сам военнослужащий, так и члены его семьи.





Сергей Силаев





