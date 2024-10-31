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19:12, 31 октября 2024 года В Орле пожарные спасли дом, гараж и автомобиль Огонь вспыхнул на улице Чкалова.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле ночью 31 октября сотрудники МЧС выезжали на возгорание двух гаражей на улице Чкалова. Когда пожарные приехали на место, огонь мог перекинуться на жилой дом.



На месте работали десять сотрудников и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом, гараж и машину.



В результате ЧП никто не пострадал. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.





Сергей Силаев





