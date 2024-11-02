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8:12, 2 ноября 2024 года Мошенники стали чаще атаковать гаджеты орловцев Целью преступников является хищение данных и контроль над телефонами.



Фото: архив

Атаки мошенников на Android-устройства жителей Орловской области участились у 4,5 раза в 2024 году. Преступники пытаются захватить контроль над устройствами, похитить личные данные, включая учетные записи в онлайн-банках.



Аферисты могут рассылать вредоносное программное обеспечение под видом безобидных приложений, а также звонить и представляться сотрудниками правоохранительных органов, банков. Жителей региона пытаются убедить установить вредоносные программы. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Жителям региона напоминают, что приложения необходимо устанавливать из проверенных источников, а сотрудники правоохранительных органов никогда не станут убеждать совершать какие-либо операции с деньгами.





Сергей Силаев





