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15:16, 31 октября 2024 года В Орле мать выпавшего из окна ребенка ответит перед судом Здоровью малыша причинен тяжкий вред.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Жительница Заводского района Орла предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.



Следствие установило, что женщина в июне 2024 года находилась на кухне со своим ребенком. Орловчанка поставила ребенка на подоконник, одна из створок окна была открыта и оборудована москитной сеткой. В результате малыш выпал из окна, его здоровью причинен тяжкий вред, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Смерти ребенка удалось избежать благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Женщина признала вину в полном объеме. Дело направлено в суд.





Сергей Силаев





