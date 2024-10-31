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14:13, 31 октября 2024 года AK&M подтвердило высший рейтинг нефинансовой отчетности "Ростелекома" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Рейтинговое агентство AK&M в четвертый раз подтвердило «Ростелекому» рейтинг отчетности в области устойчивого развития (ESG) на уровне RESG 1. Это высший уровень раскрытия нефинансовой информации в публичных отчетах организации. В соответствии с методикой агентства отчет «Ростелекома» об устойчивом развитии за 2023 год получил 96,4 балла, увеличив прошлогодний результат почти на один балл.



«Ростелеком» регулярно раскрывает в нефинансовом отчете информацию о своей роли в развитии цифровой экономики и устранении цифрового неравенства, вкладе в социальную сферу, заботе о сотрудниках, экологических инициативах. Отчет демонстрирует полноценную картину масштабной деятельности группы компаний, направленной на реализацию крупных национальных проектов. Эта работа сочетает усилия по повышению инвестиционной привлекательности компании с вкладом в устойчивое развитие страны и общества.



Компания активно участвует в создании национальной цифровой среды и вносит большой вклад в формирование доступных общественных сервисов. Важным приоритетом «Ростелекома» являются инвестиции в человеческий капитал, поэтому компания уделяет большое внимание развитию персонала. В отчете приведена подробная статистика всех показателей, характеризующих этот процесс.



«Ростелеком» оказывает умеренное воздействие на окружающую среду, уделяя при этом большое внимание деятельности по ее защите, что также нашло отражение в отчете. В нем подробно описаны все экологические проекты и ключевые показатели.



Согласно оценке агентства, отчет «Ростелекома» показал высокое качество раскрытия информации о социальной деятельности компании, он удобен для изучения, хорошо структурирован, а атмосферный дизайн способствует легкому восприятию информации. В нем приведены подробные описания и статистические данные о развитии цифровых продуктов для населения, преодолении цифрового неравенства, представлена полная картина о вкладе «Ростелекома» в устойчивое развитие территорий. Все проекты компании подробно описаны, включая степень реализации и перспективные планы. В отчете также приведена исчерпывающая информация о поддержке регионов присутствия компании.



С полным текстом отчета «Ростелекома» об устойчивом развитии за 2023 год можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.



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Рейтинг отчетности ESG рассчитывается агентством AK&M с 2020 года по специальной методике. В фокусе исследования — полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах, а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Высший уровень присваивается компаниям, которые набрали от 85 до 106,6 баллов. Главная цель рейтинга — показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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