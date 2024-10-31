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18:31, 31 октября 2024 года

Россельхознадзор признал недействительными декларации орловской компании

Предприятие не провело необходимые исследования.

Фото: архив

В октябре 2024 года управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело проверку в отношении предприятия из Орловского муниципального округа. Специалисты установили факт недостоверного декларирования готовой рыбной продукции.

Предприятие зарегистрировали декларации на пресервы из неразделанных и разделанных рыб, рыбную соленую продукцию, пресервы из разделанной соленой и подкопченой рыбы. Специалисты ведомства не обнаружили необходимые исследования, однако декларации были приняты.

В протоколах лабораторных испытаний, на основании которых были приняты декларации, отсутствуют необходимые исследования по микробиологическим показателям, что не обеспечивает подтверждение проведения полного объема исследований (испытаний) и измерений, необходимых для оценки соответствия объекта декларирования требованиям технических регламентов, - говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

В итоге управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям признало пять деклараций компании недействительными.


Сергей Силаев
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