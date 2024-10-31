Главная » Новости



18:31, 31 октября 2024 года Россельхознадзор признал недействительными декларации орловской компании Предприятие не провело необходимые исследования.



Фото: архив

В октябре 2024 года управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело проверку в отношении предприятия из Орловского муниципального округа. Специалисты установили факт недостоверного декларирования готовой рыбной продукции.



Предприятие зарегистрировали декларации на пресервы из неразделанных и разделанных рыб, рыбную соленую продукцию, пресервы из разделанной соленой и подкопченой рыбы. Специалисты ведомства не обнаружили необходимые исследования, однако декларации были приняты.



– В протоколах лабораторных испытаний, на основании которых были приняты декларации, отсутствуют необходимые исследования по микробиологическим показателям, что не обеспечивает подтверждение проведения полного объема исследований (испытаний) и измерений, необходимых для оценки соответствия объекта декларирования требованиям технических регламентов, - говорится в сообщении управления Россельхознадзора.



В итоге управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям признало пять деклараций компании недействительными.





Сергей Силаев





