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12:17, 31 октября 2024 года Орел получил более 600 миллионов рублей Документ подписал губернатор.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 31 октября на сессии областного совета сообщил, что областной центр получил финансовую поддержку в размере более 600 миллионов рублей.

– Буквально в начале этой недели я подписал решение о выделении 605 миллионов рублей. Это результат переговоров, которые мы провели с министерством финансов. Городу Орлу средства направлены, – сказал глава региона. О том, что городу выделит поддержку федеральный центр, стало известно в сентябре. Город уже принял решение об использовании этих средств в рамках собственного бюджета.





Сергей Силаев





