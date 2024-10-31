Орловец Платон Козлов одержал очередную победу на первенстве мира
Бой состоялся 30 октября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловец Платон Козлов в третий раз одержал победу в рамках первенства мира среди юниоров. В новом поединке Козлову противостоял спортсмен из Таджикистана Дамир Муибалихонов. Бой прошел 30 октября.
Орловский боксер победил единогласным решением судей. Напомним, ранее Платон Козлов одержал верх в рамках мирового первенства среди юниоров над ирландцем Мартином Макдонахом и бельгийцем Мухаммедом Ани Таиди.