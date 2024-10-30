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15:57, 30 октября 2024 года Жительница Орла ответит перед судом по обвинению в убийстве Расследование уголовного дела завершено.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Жительница Орла предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Женщине предъявлено обвинение в преступлении по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствие выяснило, что в ночь с 29 на 30 января 2024 года женщина была в квартире на Наугорском шоссе с мужчиной, где они распивали спиртное. На бытовой почве возник конфликт, женщина взяла нож и несколько раз ударила знакомого в область шеи. Мужчина скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Расследование дела завершено, его направили в суд. Женщина вину не признала. В июле 2024 года в этой же квартире другой мужчина поссорился со знакомой и убил ее с помощью ножа и тесака.





Сергей Силаев





