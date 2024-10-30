Орловским пенсионерам повысят пенсию с 1 ноября

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18:37, 30 октября 2024 года
Орловским пенсионерам повысят пенсию с 1 ноябряПовышение затронет лиц, достигших 80 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
В России с 1 ноября повысят фиксированную выплату к пенсии. Повышение выплаты затронет тех жителей, которые отметили 80-летний юбилей.
В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Также на индексацию могут рассчитывать те орловцы, которые получили инвалидность первой группы.
Кроме того, доплату смогут получить жители, которые оставляли заявку в социальном фонде на перерасчет по каким-либо основаниям.
Сергей Силаев
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