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18:37, 30 октября 2024 года Орловским пенсионерам повысят пенсию с 1 ноября Повышение затронет лиц, достигших 80 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России с 1 ноября повысят фиксированную выплату к пенсии. Повышение выплаты затронет тех жителей, которые отметили 80-летний юбилей.



В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Также на индексацию могут рассчитывать те орловцы, которые получили инвалидность первой группы.



Кроме того, доплату смогут получить жители, которые оставляли заявку в социальном фонде на перерасчет по каким-либо основаниям.





Сергей Силаев





