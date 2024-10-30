Орловские приставы приняли присягу

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10:21, 30 октября 2024 года
Орловские приставы приняли присягуМероприятие состоялось в преддверии профессионального праздника.
Фото: управление ФССП России по Орловской области
В орловском военно-историческом музее 29 октября новые сотрудники УФССП и воспитанники кадетского класса приняли присягу. Поздравили с торжественным событием приставов ветераны ведомства в преддверии праздника, который отмечается 1 ноября.
На верность закону присягнули 14 сотрудников органов принудительного исполнения. Они поклялись соблюдать конституцию, законы РФ и честно защищать права граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области. С судебными приставами присягу произнесли 10 ребят из кадетского класса.
Врио руководителя управления Татьяна Аксютина отметила значимость мероприятия, разъяснила ответственность за выполнение присяги и поздравила всех с торжественным событием.
Сергей Силаев