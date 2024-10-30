Клычков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на регион

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10:16, 30 октября 2024 года
Клычков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на регионПострадавших нет.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 30 октября раскрыл подробности атаки вражеских беспилотников на регион.
Напомним, что ночью силы ПВО сбили три украинских дрона над Орловской областью.
– Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, – написал глава региона в Telegram-канале.
Сергей Силаев
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