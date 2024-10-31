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8:00, 31 октября 2024 года Более 40 заявок отправили орловские родители на конкурс общества "Знание" Теперь проекты оценит жюри.





Завершился прием заявок на конкурс родительских инициатив общества "Знание". По всей России подали почти 6200 заявок, из них 43 отправили орловцы.



Мамы и папы школьников получат возможность реализовывать проекты по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание. Следующим этапом станет конкурсная оценка жюри, по результатам которой лучшие проекты поддержат финансово. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Победители станут известны не позднее 20 ноября, их объявят на втором заседании всероссийского родительского комитета. Призовой фонд разделен на три категории, родители смогут получить 500 тысяч, один и два миллиона рублей.





Сергей Силаев





