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14:11, 25 октября 2024 года Новый продукт "Ростелекома" и финтех-компании "Фазум" повышает доступность технологических решений для банков Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественная финтех-компания «Фазум» запустили новый проект для банков «ДелиИТ», направленный на повышение доступности технологических решений для всех кредитно-финансовых организаций России.



«ДелиИТ» — это набор продуктов компании «Фазум», внедренных и подтвердивших свою эффективность в крупных банках, которые теперь доступны для банков меньшего размера по подписке. Это онлайн-каналы продаж для розничного бизнеса, услуги электронного архива, возможности системы электронного документооборота, упрощение процесса открытия счета для малого бизнеса, цифровизация факторинговых процедур, кредитование малого бизнеса и предоставление электронной банковской гарантии.



До конца текущего года для всех банков, подавших заявки, будут проведены демонстрации и обучение, а также предоставлена возможность опытно-промышленной эксплуатации всех представленных продуктов.

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса ПАО «Ростелеком»: «Наш новый финтех-проект «ДелиИТ» направлен на ликвидацию цифрового неравенства между банками первого и второго эшелонов, бюджеты которых на развитие ИТ сейчас несоизмеримы. Мы чувствуем, что соответствие наших инициатив актуальным вызовам и трендам отрасли получают практическую поддержку и высокую оценку участников финансовой индустрии». Андрей Леушев, президент компании ООО «Фазум»: «Мы запустили первый этап проекта — использование готовых продуктов в облачном формате. Но цель у нас более амбициозная — дать возможность одним банкам предлагать новые идеи, другим — к ним присоединяться, получать от нас реализацию продукта за наш же счет и использовать этот продукт по подписке». Во время проведения «Финополиса» в сентябре 2024 года открылась онлайн-подписка на использование продуктов проекта «ДелиИТ». До завершения работы форума «Ростелеком» получил 27 заявок от банков из целевой аудитории, что говорит о востребованности нового проекта. Демонстрация финансовых сервисов на стенде «Ростелекома» также получила высокую оценку от руководства Центрального банка России и стала предметом обсуждения на сессиях форума.



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OOO «Фазум» — инновационный российский финтех-провайдер, резидент фонда «Сколково», ориентированный на обслуживание банковского сектора и российского бизнеса. В августе 2023 года «Ростелеком» приобрел долю 51% в капитале «Фазум».



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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