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15:55, 24 октября 2024 года Под Орлом спасатели сняли кота с дерева Животное не смогло спуститься самостоятельно.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В поселке Биофабрика под Орлом кот застрял на дереве. Очевидцы позвонили в МЧС.



Спасатели прибыли на место происшествия. Кота сняли с дерева на улице Киреевского. Для спасательной операции использовали лестницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



– Нам важна каждая жизнь, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.





Сергей Силаев





