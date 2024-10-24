Мероприятие запланировано на последнюю субботу октября.
В Орле 26 октября состоится экологическая акция "ЭкоСбор". В областном центре организуют точки сбора макулатуры, ПЭТ-бутылок, крышек для экопроекта "крышка-малышка", мягкого полиэтилена, фасовочных пакетов, контейнеров от продуктов, флаконов и крышек от бытовой химии.
По информациипресс-службы областного правительства, пункты приема будут работать по шести адресам:
• Северный район, у памятника Металлургам ("Алеша") – с 11:30 до 12:30;
• Железнодорожный район, сквер Танкистов – с 12:00 до 13:00;
Советский район, ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) – с 11:00 до 12:00;
• Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная, 45 (стадион Аршавина) – с 12:00 до 13:00;
• Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, 3 – с 11:15 до 12:15;
• Заводской район, Микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина "Оптовичок") – с 11:45 до 12:45;
• Заводской район, Комсомольская площадь (напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева) – с 11:30 до 12:30.