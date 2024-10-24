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12:28, 24 октября 2024 года Орловского перевозчика оштрафовали Он приостановил исполнение обязательств.



Фото: архив

Перевозчик, заключивший контракт с администрацией Малоархангельского района, должен был исполнять обязанности по нескольким маршрутам до конца 2024 года. Однако в августе было зафиксировано приостановление взятых на себя обязательств. Проверку провела районная прокуратура.



В отношении перевозчика возбудили дело об административном нарушении. В результате его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Контракт между администрацией и перевозчиком расторгнут. Перевозками занимается другой подрядчик.





Сергей Силаев





