В Орле состоялся осенний кадетский бал

Фото: Орловский областной центр народного творчества
В Орле на базе центра патриотического воспитания "Патриот 57" прошел детский бал. Участниками стали школьники 12-18 лет.
– Юные кавалеры в парадной форме или вечерних костюмах, юные дамы – в вечерних платьях танцевали полонез, вальс, мазурку, другие исторические танцы, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
На вечере также звучали стихи русских поэтов, романсы, классические инструментальные произведения. Целями мероприятия названы возрождение интереса к традициям, истории и художественно-культурному наследию, раскрытие творческих способностей молодежи.