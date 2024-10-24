В Кромском районе из реки извлекли тело мужчины

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10:12, 24 октября 2024 года
В Кромском районе из реки извлекли тело мужчиныЧП произошло в реке Тишинка.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Кромском районе Орловской области 23 октября в реке Тишинка обнаружили тело мужчины. Очевидцы извлекли его на берег.
В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за последние сутки сотрудники МЧС реагировали на вызовы 27 раз. Из них 18 раз спасатели тушили возгорания, еще 9 - помогали населению.
Сергей Силаев
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