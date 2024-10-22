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16:15, 22 октября 2024 года

В Орловской области открыли мемориальную доску в честь Максима Еремина

Житель Кромского района погиб в зоне СВО.

Фото: Андрей Усиков

В Закромско-Хуторской школе Кромского района 22 октября открыли мемориальную доску и парту Героя в честь Максима Еремина, погибшего в ходе специальной военной операции.

Кромчанин был призван в ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, служил водителем-электриком. Максим Еремин погиб 5 июля 2024 года в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава Кромского района Андрей Усиков.


Пусть открытие этой мемориальной доски и Парты Героя станет символом нашей признательности и уважения к тем, кто служил и продолжает служить нашей стране. Чтить память Максима – наш долг, и мы будем делать это с гордостью, - написал Усиков в социальных сетях.

В памятном мероприятии поучаствовали родные Максима, ученики и работники школы, где учился кромчанин, глава муниципалитета, военный комиссар Кромского и Троснянского районов.


Сергей Силаев
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