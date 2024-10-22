Главная » Новости



19:30, 22 октября 2024 года Орловец заплатит штраф за угрозы ножом полицейскому Приговор вынес Покровский районный суд.



Фото: архив

Покровский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



Суд установил, что мужчина не хотел давать полицейскому пояснения о произошедшем конфликте с супругой. Орловец был в нетрезвом состоянии и угрожал прибывшему представителю МВД ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.





Сергей Силаев





