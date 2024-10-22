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13:03, 22 октября 2024 года Под Орлом задержали автомобиль с лошадьми из Курска Животных перевозили на автомобиле без необходимых документов.



Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и курской областям

Сотрудники регионального УМВД предотвратили попытку незаконного провоза 10 лошадей через территорию Орловщины. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, автомобиль, перевозивший животных, остановили на 353-м километре автодороги М-2 Крым.



В ходе досмотра выяснилось, что лошадей отправили из Курской области в Тульскую, но документы на них не оформили. Кроме того, лошади не были учтены в информационной системе "Хорриот".



В результате животным пришлось ждать оформления необходимых документов в Орловской области. После решения всех вопросов они продолжили свой путь. Однако собственнику лошадей – ООО "Курский конный завод" - выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.





Сергей Мерцалов





