Орловские студенты отправили пять печей в зону СВО

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17:30, 22 октября 2024 года
Орловские студенты отправили пять печей в зону СВОПартию изготовили будущие сварщики.
Фото: портал Орловской области
Студенты Орловского реставрационно-строительного техникума изготовили очередную партию универсальных разборных печек для обогрева. Изделия соорудили под руководством старшего мастера Марии Храмовской.
Ребята сварили детали в мастерской учебного заведения. Для них это не первые печки. За два года обучения студенты отправили на фронт более 25 изделий, сообщили в пресс-службе областного правительства
Изготовленные печи направят в войсковую часть в Курской области, защищающую границу страны.
Сергей Силаев
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