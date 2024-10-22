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17:30, 22 октября 2024 года Орловские студенты отправили пять печей в зону СВО Партию изготовили будущие сварщики.



Фото: портал Орловской области

Студенты Орловского реставрационно-строительного техникума изготовили очередную партию универсальных разборных печек для обогрева. Изделия соорудили под руководством старшего мастера Марии Храмовской.



Ребята сварили детали в мастерской учебного заведения. Для них это не первые печки. За два года обучения студенты отправили на фронт более 25 изделий, сообщили в пресс-службе областного правительства



Изготовленные печи направят в войсковую часть в Курской области, защищающую границу страны.





Сергей Силаев





