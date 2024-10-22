В Орле продолжается строительство индустриального парка "Регион 57"
Объект посетил губернатор.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 22 октября посетил строительную площадку индустриального парка "Регион 57", где стартует завершающий этап работ.
Подрядчик перейдет на работу в три смены, сообщил глава региона. Решение позволит ускорить возведение комплекса и его открытие.
– Парк расположен в границах городской черты. Это открывает широкие возможности для привлечения инвесторов. Сегодня мы обсудили создание специальных преференциальных условий для резидентов парка, - цитируеттг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора Клычкова.
Проект "Регион 57" включает в себя возведение двух производственных зданий с пристроенными административно-бытовыми корпусами.