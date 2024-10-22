Под Орлом оборудуют новую площадку для мусора

Орловская природоохранная прокуратура провела проверку в сфере обращения с отходами. Надзорное ведомство установило, что в деревне Касьяновка Орловского округа нет площадки для крупногабаритных отходов.
Имеющаяся контейнерная площадка для твердых бытовых отходов не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, прилегающая к ней территория засорена. Администрация округа устранит нарушения, суд удовлетворил иск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Исполнение акта находится на контроле надзорного ведомства.