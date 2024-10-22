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9:56, 22 октября 2024 года Подрядчика Должанской ЦРБ оштрафовали Компания заплатит более 600 тысяч рублей.



Фото: архив

Прокуратура Должанского района провела проверку выполнения капремонта Должанской центральной районной больницы. Работы проводились в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Установлено, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. Ремонт завершился позже графика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Прокуратура возбудила дело об административном нарушении по ч.7 ст. 7.32 (действие/бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). В результате юридическое лицо привлекли к штрафу в размере более 620 тысяч рублей.





Сергей Силаев





