Подрядчика Должанской ЦРБ оштрафовали

Прокуратура Должанского района провела проверку выполнения капремонта Должанской центральной районной больницы. Работы проводились в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Установлено, что подрядчик нарушил срок выполнения работ, предусмотренный контрактом. Ремонт завершился позже графика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура возбудила дело об административном нарушении по ч.7 ст. 7.32 (действие/бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). В результате юридическое лицо привлекли к штрафу в размере более 620 тысяч рублей.