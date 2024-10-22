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9:32, 22 октября 2024 года Водитель "Хавала" попал в больницу после столкновения под Орлом Авария случилась на трассе "Орел-Брянск".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

На дороге "Орел-Брянск" 22 октября водитель автомобиля "Хавал" ехал в сторону Брянска и в районе 7-го километра столкнулся с "Ауди". Машины двигались в одном направлении, сообщили в Госавтоинспекции региона.



В результате ДТП водитель "Хавала" получил телесные повреждения, ему понадобилась госпитализация. Медики доставили мужчину в областную больницу.



Всего за последние сутки на территории региона зарегистрировали 12 ДТП, в которых пострадали два человека, один погиб.





Сергей Силаев





