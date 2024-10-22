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16:30, 22 октября 2024 года

Жительница Москвы поблагодарила участкового из Орловской области

Женщина позвонила на "телефон доверия" регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жительница столицы поблагодарила старшего участкового уполномоченного полиции из Орловской области, позвонив на "телефон доверия" регионального УМВД. 

Старший лейтенант полиции Артем Замосковный, объезжая свой участок на служебном автомобиле "УАЗ", заметил иномарку с взволнованной женщиной. Оказалось, что машина сломалась, а в салоне находилась ее 94-летняя мать. Родственницы ехали в Москву.

Участковый посадил женщин в свой служебный автомобиль и довез их до райцентра. Там он нашел автосервис и вызвал эвакуатор. Убедившись, что путешественницы смогут ехать самостоятельно, полицейский вернулся к своей работе. 

Жительница столицы сначала выразила благодарность Артему Замосковному лично, а затем позвонила на "телефон доверия" регионального УМВД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.


Сергей Мерцалов
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