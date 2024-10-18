пятница 18.10.2024 15:58:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:16, 18 октября 2024 года

Домашний интернет с банковской гарантией: "Ростелеком" и "СберМобайл" запускают совместный проект

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

erid:F7NfYUJCUneP31MW6P5a

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков на форуме инновационных финансовых технологий «Finopolis-2024».

Клиенты «СберМобайла» при покупке сим-карты смогут подключить домашний интернет от «Ростелекома». Пилотный проект пройдет на территории Москвы и Московской области, в будущем услуга будет доступна и в других регионах России.
Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Партнерство со “СберМобайл” позволит существенно повысить доступность и качество услуг связи для жителей нашей страны. В рамках подписанного меморандума мы приступим к масштабной совместной работе, используя ресурсы обеих компаний — технологические, инфраструктурные и сервисные. У “Ростелекома” уже накоплен богатый опыт организации услуг виртуальной мобильной связи (MVNO ) и домашнего оптического интернета по модели FVNO , поэтому мы можем гарантировать клиентам высокое качество связи и гибкий подход к тарифам. Объединение ключевых компетенций и возможностей наших компаний позволит предложить клиентам по-настоящему выгодные пакетные решения для комплексного использования телеком-услуг».
Сергей Волков, генеральный директор «Сбермобайла»: «Получать цифровые услуги в одном окне — это прежде всего удобно. Сотрудничество с “Ростелекомом” сэкономит время наших клиентов и предоставит им на выбор больше возможностей. Мобильный интернет делает нас независимыми от места, позволяя всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы Сбера. Дома же нам особенно важен высокоскоростной и стабильный интернет для онлайн-кинотеатров и компьютерных игр. Теперь мы сможем удовлетворить потребности пользователей в любых обстоятельствах».
* * *

СберМобайл — это виртуальный мобильный оператор, который входит в экосистему Сбера. Клиенты получают привычные услуги связи: звонки, СМС, интернет, а также доступ на привилегированных условиях к цифровым сервисам одного из крупнейших банков России. Компания работает на федеральном уровне. Оператор не имеет собственной сети, а использует вышки и базовые станции партнеров. Это позволяет больше инвестировать в улучшение услуг связи, делая их безопасными и удобными для людей.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Реклама: ПАО "Ростелеком"
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.