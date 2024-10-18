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10:16, 18 октября 2024 года Домашний интернет с банковской гарантией: "Ростелеком" и "СберМобайл" запускают совместный проект Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков на форуме инновационных финансовых технологий «Finopolis-2024».



Клиенты «СберМобайла» при покупке сим-карты смогут подключить домашний интернет от «Ростелекома». Пилотный проект пройдет на территории Москвы и Московской области, в будущем услуга будет доступна и в других регионах России.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Партнерство со “СберМобайл” позволит существенно повысить доступность и качество услуг связи для жителей нашей страны. В рамках подписанного меморандума мы приступим к масштабной совместной работе, используя ресурсы обеих компаний — технологические, инфраструктурные и сервисные. У “Ростелекома” уже накоплен богатый опыт организации услуг виртуальной мобильной связи (MVNO ) и домашнего оптического интернета по модели FVNO , поэтому мы можем гарантировать клиентам высокое качество связи и гибкий подход к тарифам. Объединение ключевых компетенций и возможностей наших компаний позволит предложить клиентам по-настоящему выгодные пакетные решения для комплексного использования телеком-услуг». Сергей Волков, генеральный директор «Сбермобайла»: «Получать цифровые услуги в одном окне — это прежде всего удобно. Сотрудничество с “Ростелекомом” сэкономит время наших клиентов и предоставит им на выбор больше возможностей. Мобильный интернет делает нас независимыми от места, позволяя всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы Сбера. Дома же нам особенно важен высокоскоростной и стабильный интернет для онлайн-кинотеатров и компьютерных игр. Теперь мы сможем удовлетворить потребности пользователей в любых обстоятельствах». * * *

СберМобайл — это виртуальный мобильный оператор, который входит в экосистему Сбера. Клиенты получают привычные услуги связи: звонки, СМС, интернет, а также доступ на привилегированных условиях к цифровым сервисам одного из крупнейших банков России. Компания работает на федеральном уровне. Оператор не имеет собственной сети, а использует вышки и базовые станции партнеров. Это позволяет больше инвестировать в улучшение услуг связи, делая их безопасными и удобными для людей.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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