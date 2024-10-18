В Орле вспоминали одного из старейших актеров театра "Свободное пространство"
Владимира Крашенинникова не стало минувшим летом.
В театре "Свободное пространство" прошла встреча, посвященная памяти Владимира Крашенинникова - одного из старейших орловских актеров. К сожалению, минувшим летом он ушел из жизни.
В этот вечер зрители смогли увидеть отрывки из спектаклей, которые уже не входят в репертуар театра. Актеры собрались вместе, чтобы вспомнить самые яркие моменты легендарных постановок и почтить память своего коллеги.