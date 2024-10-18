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19:41, 17 октября 2024 года Минобороны: над Орловской областью перехвачены два беспилотника Дроны пытались атаковать регион 17 октября.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

Над Орловской областью вечером 17 октября 2024 перехвачены два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.



Вражеские дроны перехвачены во временной промежуток с 17:20 до 17:50. В это же время один БПЛА сбит над Курской областью.



За сутки это уже третье сообщение об атаке на Орловскую область. В предыдущих вражеских попытках нанести урон, как рассказал губернатор Андрей Клычков, никто не пострадал.



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Андрей Клычков поделился подробностями атаки БПЛА на регион







Ольга СУПОНЕВА





