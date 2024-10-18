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20:39, 17 октября 2024 года Сахарные заводы Орловщины планируют переработать почти два миллиона тонн свеклы Чуть меньше половины от этого объема уже превращено в 140 тысяч тонн сахара.







В этом сезоне сахарные заводы Орловской области планируют переработать почти два миллиона тонн сахарной свеклы. Чуть меньше половины этого объема уже превращено в 140 тысяч тонн сахара.



Почти треть производимого в Орловской области сахара приходится на Отрадинский сахзавод. Это одно из самых крупных предприятий региона, на котором трудятся 260 человек. В текущем году здесь планируют переработать 710 тысяч тонн свеклы и произвести 110 тысяч тонн сахара-песка. С работой завода ознакомилась наша съемочная группа.





Антон Киселёв





