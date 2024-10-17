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14:27, 17 октября 2024 года В Орле устраняют порыв на улице Металлургов В районе дома №21 третий день течет кипяток.





С началом отопительного сезона все больше поступает жалоб от тех, у кого еще нет тепла в многоквартирных домах. Есть и случаи порывов. Улицу Металлургов в Орле уже третий день заливает кипятком.



17 октября специалисты теплоснабжающей организации приступили к устранению проблемы – занимаются ремонтом теплотрассы. Здесь прорвало трубу горячего водоснабжения. Обещают сделать все оперативно.



Сами жильцы отмечают, что чтобы избавиться от кипящего озера и рек пришлось обзвонить не одну инстанцию.





Анна Вайсергисер





