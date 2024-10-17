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13:45, 17 октября 2024 года
В Орле пешеход попал под колеса "Рено"Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В Орле 16 октября на улице Ливенской в районе дома №72 произошло ДТП. Водитель "Рено Меган" наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.
В результате аварии пешеход пострадал, он получил телесные повреждения, сообщили в Госавтоинспекции Орловской области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Всего за последние сутки на орловских дорогах зафиксировали 18 ДТП, в которых три человека получили ранения.
Сергей Силаев
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