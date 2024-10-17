Главная » Новости



13:45, 17 октября 2024 года В Орле пешеход попал под колеса "Рено" Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орле 16 октября на улице Ливенской в районе дома №72 произошло ДТП. Водитель "Рено Меган" наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.



В результате аварии пешеход пострадал, он получил телесные повреждения, сообщили в Госавтоинспекции Орловской области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.



Всего за последние сутки на орловских дорогах зафиксировали 18 ДТП, в которых три человека получили ранения.





Сергей Силаев





