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12:52, 17 октября 2024 года
Под Орлом автолюбительница вылетела в кювет и оказалась в больнице.Авария случилась на трассе "Залегощь — Красная Заря".
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Утром 17 октября 41-летняя женщина ехала на "ВАЗе" по трассе "Залегощь — Красная Заря" из Верховья. В районе 22-го километра женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги в правый кювет. Машина перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП 41-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами. Всего за прошедшие сутки на территории региона зафиксировали 18 ДТП, в которых три человека получили ранения.
Сергей Силаев