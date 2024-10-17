Под Орлом автолюбительница вылетела в кювет и оказалась в больнице.

Авария случилась на трассе "Залегощь — Красная Заря".

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Утром 17 октября 41-летняя женщина ехала на "ВАЗе" по трассе "Залегощь — Красная Заря" из Верховья. В районе 22-го километра женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги в правый кювет. Машина перевернулась, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП 41-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами. Всего за прошедшие сутки на территории региона зафиксировали 18 ДТП, в которых три человека получили ранения.