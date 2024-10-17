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11:03, 17 октября 2024 года Путин поощрил орловчанку Нину Новикову за многолетнюю работу Учитель русского языка и литературы удостоена государственной награды.



Фото: мэрия Орла

Орловский педагог Нина Новинка удостоена государственной награды президента РФ. Распоряжение "О поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" подписал глава государства Владимир Путин.



Нина Новикова – педагог с 38-летним стажем. Она окончила государственный педагогический институт по специальности "русский язык и литература" в 1986 году. Сейчас орловчанка преподает эти предметы в школе № 13 имени Маресьева.

– Выбор мой не был случайным: еще в детстве я очень любила играть в "школу", где выполняла роль учителя математики. А когда сама стала ученицей, для меня открылся удивительный мир филологии, поэтому всю свою педагогическую жизнь стараюсь привить своим ученикам любовь к родному русскому языку и литературе, – цитирует педагога пресс-служба администрации города Орла. Ранее Нина Новикова становилась лауреатом регионального этапа конкурса "Учитель года", лауреатом национальной премии в области образования, победителем конкурсного отбора лучших учителей и педагогических работников, конкурса лучших учителей Российской Федерации.





Сергей Силаев





