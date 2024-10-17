Пожарные успели предотвратить взрыв трех баллонов.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Мценске 16 октября на улице Привокзальной вспыхнул "ВАЗ-2107", стоявший в гараже. Когда пожарные приехали на место, автомобиль горел по всей площади.
Огонь мог перекинуться на внутренности гаража и пристроенный бокс. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, специалисты ведомства эвакуировали три углекислотных баллона, предотвратив их взрыв.
В результате машина сгорела, а гараж закоптился. Тушить машину помогали добровольцы, а причину произошедшего установят специалисты.