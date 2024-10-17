В Орле при пожаре погиб мужчина

Горела квартира на набережной Дубровинского.

В ночь на 17 октября на набережной Дубровинского загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Когда пожарные приехали на место, жилое помещение горело открытым пламенем, из окон шел черный дым.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, было эвакуировано 17 человек. На месте пожара нашли погибшего мужчину, его личность устанавливается. В результате ЧП пострадали две комнаты квартиры, причины произошедшего устанавливают специалисты.

Всего за последние сутки сотрудники МЧС 17 раз выезжали на вызовы, пять раз они тушили пожары, двенадцать — помогали населению.