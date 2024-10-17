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8:41, 17 октября 2024 года

Ерофеев день: народные приметы на 17 октября 2024

Для чего день подходящий, а чего лучше не делать.


17 октября 2024 в народном календаре Ерофеев день. Название он получил в честь священномученика Иерофея, которого вспоминает сегодня православная церковь. Какие есть народные приметы, чего лучше не делать, а для чего, наоборот, день подходит? Рассказываем.
 
По старинному обычаю, в Ерофеев день лучше много не работать и не выходить из дома лишний раз: считалось, что по миру перед зимой бродит нечисть, опасались встречи со злыми силами. А вот для того, чтобы заняться домом и хозяйством, день подходящий. Важным ритуалом считается зашторивание окон на ночь, чтобы никто не мог заглянуть в ваше жилище с улицы. День неподходящий для женитьбы или сватовства.
 
Есть приметы, связанные с погодой. Так, увидеть снегиря — к непогоде, если идет дождь, то зима придет не раньше декабря, а снег предвещает приход зимы уже в середине ноября. Закат красный — быть ветру в ближайшие дни.



Ольга СУПОНЕВА
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