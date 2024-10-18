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18:30, 17 октября 2024 года В Орловской области запустят производство труб для авиационной промышленности Новый цех сейчас строится на Мценском заводе экспериментальной металлургии.







В 2025 году в Орловской области будет запущено производство труб для авиационной промышленности. Новый цех для этих целей сейчас строится на Мценском заводе экспериментальной металлургии.



С запуском цеха завод получит 50 новых специалистов, что позволит значительно увеличить штат сотрудников. Они будут заниматься волочением проволоки, прутков и труб, необходимых для авиационной отрасли.



Инвестиции в проект превышают 200 миллионов рублей. Ожидается, что уже летом 2024 года будет получена первая продукция. Об этих планах и о том, что представляет собой Мценский завод сегодня, расскажет Антон Киселев.





Антон Киселёв





