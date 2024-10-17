В Орловской области капитально отремонтировали дорогу
Завершен ремонт трассы "Колпна – Просека".
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В Орловской области завершен капитальный ремонт дороги "Колпна – Белый Колодезь – Первый – Просека". Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность отремонтированного участка составила 5,1 километра, а площадь уложенного покрытия почти 31 тысяча квадратных метров.
– Специалисты подрядной организации качественно и в срок выполнили работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия, произвели укрепление обочин щебнем, восстановили щебеночное покрытие на пересечениях и примыканиях к автомобильной дороге, – сообщили в пресс-службе областного правительства.
При ремонте применялись новые технологии. Уложенные слои асфальта способны сохранять характеристики при больших нагрузках и интенсивном движении.