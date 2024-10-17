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8:00, 17 октября 2024 года В Орловской области капитально отремонтировали дорогу Завершен ремонт трассы "Колпна – Просека".



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловской области завершен капитальный ремонт дороги "Колпна – Белый Колодезь – Первый – Просека". Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность отремонтированного участка составила 5,1 километра, а площадь уложенного покрытия почти 31 тысяча квадратных метров.

– Специалисты подрядной организации качественно и в срок выполнили работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев покрытия, произвели укрепление обочин щебнем, восстановили щебеночное покрытие на пересечениях и примыканиях к автомобильной дороге, – сообщили в пресс-службе областного правительства. При ремонте применялись новые технологии. Уложенные слои асфальта способны сохранять характеристики при больших нагрузках и интенсивном движении.





Сергей Силаев





