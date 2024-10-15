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19:30, 15 октября 2024 года Для юного орловца купили препарат за три миллиона долларов Лекарство поможет остановить тяжелое орфанное заболевание.



Фото: архив

Для лечения маленького орловца приобрели одно из самых дорогих лекарств в мире. Фонд "Круг добра" помог семье Раффи Давтяна получить Элевидис. Состояние ребенка с мышечной дистрофией Дюшенна улучшилось.



Стоимость препарата - порядка трех миллионов долларов, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. С конца июня в России его закупили для 43 детей, также продолжается рассмотрение других заявок.



– Мы очень благодарны фонду и докторам. Они дали нам шанс! Сейчас у Раффи появилась активность, он сам спускается и поднимается по лестнице. Можно сказать, что эффект от лечения уже виден, - рассказала мама мальчика Мариа.



Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. За это время помощь по всей стране получили более 26 тысяч детей с орфанными заболеваниями.





Сергей Силаев





