Павел Островский поблагодарил орловцев за встречу

Священник и жители города побеседовали 14 октября.
Фото: Павел Островский
Известный священник Павел Островский поблагодарил жителей Орла за гостеприимство. Встреча прошла 14 октября в городском центре культуры.
– Спасибо дорогим жителям Орла за гостеприимство - уже третий раз к вам приезжаю и всегда одни лишь очень теплые переживания, - написал Островский в Telegram-канале.
Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе и из других регионов РФ. Священник поделился мыслями на актуальные темы и ответил на множество вопросов из зала. Встреча продлилась около трех часов.