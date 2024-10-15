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15:14, 15 октября 2024 года

Павел Островский поблагодарил орловцев за встречу

Священник и жители города побеседовали 14 октября.

Фото: Павел Островский

Известный священник Павел Островский поблагодарил жителей Орла за гостеприимство. Встреча прошла 14 октября в городском центре культуры.

Спасибо дорогим жителям Орла за гостеприимство - уже третий раз к вам приезжаю и всегда одни лишь очень теплые переживания, - написал Островский в Telegram-канале.


Мероприятие посетили несколько сотен человек, в том числе и из других регионов РФ. Священник поделился мыслями на актуальные темы и ответил на множество вопросов из зала. Встреча продлилась около трех часов.


Сергей Силаев
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