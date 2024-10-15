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14:56, 15 октября 2024 года

В Орле завершили ремонт улицы Полесской

Качество уложенного асфальта оценили специалисты.

Фото: администрация города Орла

В областном центре завершился ремонт автодороги по улице Полесской на участке от улицы Максима Горького до улицы Генерала Родина. 15 октября на объекте работала строительная лаборатория "Орелгосзаказчика". Специалисты взяли образцы нового асфальта для проведения экспертизы.

Пробы покрытия берутся с помощью специального аппарата - керноотборника, который вырезает из дорожного полотна небольшие цилиндры, известные как керны. Затем, используя обычную линейку, предварительно проверяется толщина уложенного асфальта. После этого проверка проводится в условиях лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла


Напомним, что ремонт улицы Полесской начался в августе. Подрядчиком выступило ООО "Дорстрой". Срок выполнения контракта - до 15 октября 2024 года.


Сергей Мерцалов
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