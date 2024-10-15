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17:00, 15 октября 2024 года Житель Орла отправится в колонию строгого режима за угон машины На чужой машине мужчина попал в аварию.





Ранее судимый житель Орла признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Приговор вынес Железнодорожный районный суд.



Установлено, что в декабре 2023 года нетрезвый мужчина без разрешения взял ключи от машины знакомого, завел ее и попал в аварию. Не справившись с управлением, орловец столкнулся с припаркованным авто, после чего не смог продолжить движение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



В итоге суд назначил один год и восемь месяцев колонии строгого режима, обвиняемый не согласился с наказанием и обжаловал приговор. Орловский областной суд оставил наказание без изменений, приговор вступил в силу.





Сергей Силаев





